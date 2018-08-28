Названы самые популярные у россиян дополнительные опции к автомобилям

Самыми популярными опциями, которые российские автолюбители выбирают при доукомплектовке автомобиля, в прошлом году и за первую половину 2018 года стали камеры заднего или панорамного вида.

Эту опцию выбирают 68% россиян, приобретающих авто, сообщил во вторник, 28 августа, автомобильный холдинг «Авилон» на основании проведенного исследования.

У 50% автолюбителей пользуется спросом отделка салона автомобиля кожей различных оттенков, а тройку лидеров по установке дополнительного оборудования замыкают диски увеличенного радиуса, их выбирают более 42% клиентов автосалонов.

35% заказчиков хотят видеть в автомобиле систему навигации, а 24% просят установить электропривод двери багажника.

Всего дополнительное оборудование за минувшие 18 месяцев заказывали 82% покупателей.

Стоимость дополнительных опций и затрат на персонализацию в люкс-сегменте может в разы превышать стоимость самого автомобиля.

Реже всего к возможности расширить стандартные комплектации прибегают покупатели автомобилей массового сегмента.

Накануне, 27 августа, сообщалось, что Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска продали на аукционе Sotheby’s за $48,4 млн. Автомобиль стал самой дорогой машиной, когда-либо уходившей с молотка.