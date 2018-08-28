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Ferrari 250 GTO продан на аукционе в США за рекордные $48,4 млн

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Фото: Global Look Press/Sutton Motorsport Images
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Автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска продан на аукционе Sotheby’s за $48,4 млн и стал самой дорогой машиной, когда-либо проданной на аукционе.

Торги прошли на благотворительном мероприятии в Калифорнии — Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, пишет RT со ссылкой на CNBC.

Купе с шасси под номером «3413» в 1962 г. побеждало на итальянском чемпионате GT, в 1963 и 1964 гг. финишировало первым в сицилийской гонке Targa Florio.

В течение 18 лет недосягаемой оставалась цена на Ferrari 250 GTO 1962 года, которую Sotheby's продал в 1990 году в Монако за $10,75 млн. После этого цены на раритетные автомобили стали расти в цене. Так, аналогичный Ferrari 250 GTO в 2014 году ушел с молотка за $38,115 млн.

Ранее стало известно, что 17 сентября Ferrari представит новый суперкар, тизер которого был опубликован в специальном разделе сайта автопроизводителя. Доступ к нему имеют только постоянные клиенты компании.

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