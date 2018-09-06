«АвтоВАЗ» начал выпуск обновленной Lada 4x4

Компания «АвтоВАЗ» запустила серийное производство Lada 4x4 2019 модельного года. Об этом сообщила пресс-служба автоконцерна.

Автомобиль получил несколько стилевых изменений и новую комплектацию под названием Black Edition. В частности, на внедорожниках появилась комбинация приборов черного и оранжевого цветов. Автомобиль также оснащен кондиционером, наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом, литыми колесными дисками также черного цвета. Окрашен он черной эмалью «Пантера», сообщает телеканал «Звезда». Стоимость автомобиля в этом исполнении составит 598 тыс. рублей.

Модель в модификации Urban с двухцветными дисками «Гризли» обойдется в 566 тыс. рублей, а в камуфляжном варианте с литыми 16-дюймовыми дисками черного цвета ее стоимость составит от 551,9 тыс. рублей. В комплектации Luxe предусмотрены серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. Автомобиль также получил электрорегулировку и обогрев наружных зеркал. Стоимость такой машины составит 522,9 тыс. рублей.

В «АвтоВАЗе» также напомнили, что Lada 4х4 выпускается в пяти основных версиях: трех- и пятидверная, трех- и пятидверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости — Lada 4х4 Bronto.

29 августа «АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision, выпуск которого начнется не ранее 2022 года.