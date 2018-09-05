Toyota отзывает более полумиллиона автомобилей из-за риска возгорания

Автоконцерн Toyota отзывает более полумиллиона автомобилей во всем мире из-за неисправности в проводке, которая может спровоцировать возгорание в машине. Речь идет о двух моделях Prius и внедорожнике C-HR.

По данным властей Японии, пока на территории страны зафиксирован лишь один случай с задымлением в транспортном средстве из-за неисправности электрической системы. Информации о пострадавших не поступало, пишет ТАСС.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», самым распространенным брендом среди легковых автомобилей в России является Lada. Второй по популярности маркой оказалась японская Toyota. Тройку замыкают машины Nissan.