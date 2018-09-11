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Porsche 911 признали лучшей машиной 2018 года

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Фото: Global Look Press/SMG
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Сервис JDPower.com опубликовал рейтинг 10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор проводился из 600 моделей, которыми владеют пользователи портала.

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Первое место занял спорткар Porsche 911 (94 балла из 100 возможных), второе — Genesis G90 (93/100). Тройку замкнули Mercedes-Benz S-Class и Lincoln Continental, получившие по 92 балла.

Porsche Macan, Lincoln Navigator и Lexus RX набрали по 91 баллу, остальные участники десятки — Porsche 718, BMW 7 Series, Cadillac Escalade, Genesis G80, Lexus GS и Porsche Cayenne — по 90.

В оценке учитывались качество, надежность, дизайн, технические характеристики и другие параметры. Данные составители рейтинга получали от реальных владельцев машин.

В августе комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщил, что самым продаваемым автомобилем в России за первое полугодие 2018 года стал KIA Rio.

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