Porsche 911 признали лучшей машиной 2018 года

Сервис JDPower.com опубликовал рейтинг 10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор проводился из 600 моделей, которыми владеют пользователи портала.

Первое место занял спорткар Porsche 911 (94 балла из 100 возможных), второе — Genesis G90 (93/100). Тройку замкнули Mercedes-Benz S-Class и Lincoln Continental, получившие по 92 балла.

Porsche Macan, Lincoln Navigator и Lexus RX набрали по 91 баллу, остальные участники десятки — Porsche 718, BMW 7 Series, Cadillac Escalade, Genesis G80, Lexus GS и Porsche Cayenne — по 90.

В оценке учитывались качество, надежность, дизайн, технические характеристики и другие параметры. Данные составители рейтинга получали от реальных владельцев машин.

В августе комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщил, что самым продаваемым автомобилем в России за первое полугодие 2018 года стал KIA Rio.