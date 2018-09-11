KIA объявила комплектации и цены на обновленный Cerato

В России с 1 октября стартуют продажи обновленного седана KIA Cerato, который имеет до 10 вариантов комплектаций. Кабина у модели четвертого поколения смещена назад, линия капота стала длиннее, крышка багажника короче, а шумоизоляция на порядок выше.

В базовой версии Cerato оснащен шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, системой стабилизации курсовой устойчивости и активного управления. Новинка также имеет ассистента экстренного торможения и старта на подъеме. Дополнительно новинку могут оснастить системами контроля «слепых» зон и помощи при движении задним ходом.

Впервые на эту модель предлагаются полностью светодиодные фары и расширенный пакет «Теплые опции». Дорожный просвет был увеличен относительно американской спецификации и теперь составляет 150 мм.

Аудиосистема обновленного Cerato имеет шесть динамиков. В зависимости от комплектации ее дополняет монохромный или цветной дисплей. Мультимедийная система базовой версии имеет радио, USB и AUX входы, поддерживает формат МР3 и протокол беспроводной связи Bluetooth.

На российском рынке автомобиль будет доступен с двумя бензиновыми атмосферными двигателями рабочим объемом 1,6 и 2,0 л — 128 и 150 л. с. соответственно. Первый мотор имеет шестиступенчатую механическую трансмиссию или «автомат» такого же диапазона, а топовый агрегат сочетается только с автоматической коробкой передач.

В зависимости от комплектации цена на обновлённый Cerato начинается от 1 049 900 рублей и достигает 1 359 900 рублей за автомобиль с расширенным функционалом.

29 августа сообщалось, что китайский автопроизводитель Haval намерен открыть в России производство нового кроссовера F7.