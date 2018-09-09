Комфорт в восьмом поколении: как изменилась Toyota Camry

В России Toyota Camry считают за автомобиль №1 в бизнес-классе. В этом году появилось новое поколение модели, уже восьмое по счету. У машины абсолютно новый кузов, новые подвеска, трансмиссия, но собирают ее по-прежнему в Санкт-Петербурге.

Camry нельзя было назвать драйверским автомобилем: в прежнем, седьмом поколении это был чисто американский седан. Новый седан научили ездить, это уже не диван на колесах. Руль теперь нужно меньше вращать, но всё равно реакции на нем размазаны.

У Camry не только новая подвеска, но и кузов. На заднем ряду комфортно, потому что здесь много места, несмотря на то что машина стала ниже. Багажник внушительных размеров и не очень глубокий. Электрические сиденья ограничивают его погрузочные возможности: в этой версии нет лючка для длинномеров, спинки не складываются.

Под капотом ставят три двигателя: четырехцилиндровые 2,0 (150 л.с.) и 2,5 (181 л.с.), а также шестицилиндровый мощностью 240 л.с. Характеристики их невыдающиеся, зато эти моторы отличают высокий ресурс и надежность.

kia-rio-x-line-2017-price-list-rear Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хэтчбек X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем Фото: КИА Моторс Рус RIAN_2920244 Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассюциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев 01_авто_RIAN_3141053 Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross Фото: РИА Новости 03_авто_ё Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina на входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей Фото: lada.ru 04_авто_RIAN_682421 VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок 1515755936_1-4 Hyundai Solaris — 5351 штук (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у «Соляриса» нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой Фото: www.hyundai.ru 06_авто_Depositphotos_162478828_xl-2015 Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации Фото: Depositphotos 07_авто_Depositphotos_79008492_xl-2015 Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross Фото: Depositphotos toyota-Camry-2018-exterior-tme-007-a-full_tcm-3051-1225527 Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 сначала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray Фото: www.toyota.kz 1480076366_img_8981 Lada Xray — 3312 штуки (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: 9-е место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль Фото: www.lada.ru 21201491_Duster_Sahara_Challenge Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — 8-е. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster Фото: пресс-служба Renault Россия 12_авто Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на 9-м месте Фото: www.skoda-avto.ru

Двигатель V6 не изумляет спортивными нотками и сумасшедшим ускорением, зато эластичен, тянет с любых оборотов и не надрывается. Новая коробка — восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия — теперь может держать большую нагрузку и будет дольше работать.

Качественно ли собрана Camry, как устроена и как едет? Чтобы узнать это, Вячеслав Субботин разобрал машину по винтикам.