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Стала известна дата появления нового поколения Toyota Camry в России

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Новое поколение седана Toyota Camry появится в России в конце 2018 года. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представительство автопроизводителя.

Новое поколение Camry построено на глобальной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture).

Автомобиль для российских покупателей будет иметь такой же внешний вид, как и для рынков Японии, США и Китая. При этом длина новинки идентична текущему поколению — 4859 мм. Колесная база выросла на 49 мм до 2824 мм. Расстояние между рядами кресел уменьшилось на 23 мм. Высота модели уменьшилась на 30 мм. Дорожный просвет — с 155 до 145 мм.

Технические характеристики седана пока держатся в секрете. Между тем в США Toyota Camry предлагается с бензиновым четырехцилиндровым атмосферным мотором объемом 2,5 л (206 л.с.), а также с 305-сильным 3,5-литровым шестицилиндровым двигателем. Трансмиссия в обоих случаях — восьмиступенчатый «автомат».

Доступна в США и 211-сильная гибридная версия Camry с 2,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и вариатором.

По предварительным данным, в базовую комплектацию нового поколения Toyota Camry войдут система круиз-контроля, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, десять подушек безопасности.

В ноябре Toyota запатентовала дизайн нового поколения седана Camry для российского рынка.

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