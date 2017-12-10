Toyota покажет новый флагманский седан Avalon в январе 2018 года

Японский автопроизводитель Toyota опубликовал фото части седана Avalon.

Судя по изображению, модель получит абсолютно новую переднюю часть, воздухозаборники вертикального типа, современную светодиодную оптику, более массивную решетку радиатора, а также более рельефный капот.

The all-new 2019 #Avalon is getting ready to make an entrance. More to come Jan 15 from #NAIAS. Публикация от toyotausa (@toyotausa) Дек 8 2017 в 11:46 PST

Под фото представители компании сообщили, что автомобиль будет представлен 15 января на международном автосалоне в Детройте.

На данный момент известно, что модель выполнена на базе платформы TNGA, которая ранее была уже показана в новом поколении еще одного премиум-седана Toyota Camry, отмечает «Федеральное агентство новостей».