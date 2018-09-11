Электрический воин: тест-драйв Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Как уверяют специалисты, будущее — за автомобилями с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Портал iz.ru решил опытным путем проверить мнение экспертов.

Цена вопроса

Вот уже некоторое время мой день начинается с одного и того же: проверки изображений милых «котиков». Точнее, кольчатых нерп, попавших в кадр фотоловушки, что я установил на одном из островков в заповеднике «Ладожские шхеры», участвуя в экологической миссии Porsche E-Challenge.

Мне приятно ощущение подобного экологического «миссионерства». Кроме того, я приехал из Санкт-Петербурга к берегам заповедника на современном, едва ли не образцовом, по строгим меркам европейских защитников природы, аппарате с электрической батареей на борту. Но при этом очень быстром — Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Экологическая гармония непрочна. У тренда на автомобильную электрификацию есть изнанка. Производство и утилизация моделей с альтернативной тягой, во-первых, могут оказаться еще более грязным делом, чем эксплуатация транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Во-вторых, потенциальные покупатели с опытом использования современных смартфонов не очень доверяют словам о надежности и долговечности батарей на автомобилях. При желании минусы легко можно отыскать даже в заботе о нерпах: рост популяции этих прожорливых существ легко приведет к безрыбью, а как следствие к экологическим проблемам и безработице среди местного населения.

За то время, что я провел за рулем гибридной модели Porsche, внутренний конфликт никуда не делся. Он просто перетек в другую плоскость. Когда прагматик борется с азартным драйвером. Когда, с одной стороны, восхищаешься инновационными решениями, а с другой — качаешь головой при виде ценника. Литера E в названии автомобиля добавляет к нему примерно 1,5 млн рублей, а всего за версию Turbo S E-Hybrid набегает более 12 млн. Что, очевидно, не может не сказываться на спросе даже в балованном премиальном сегменте: за весь прошедший год в России было продано лишь 15 гибридных автомобилей Porsche.

Поддать тока

Уже на старте я перевел переключатель режимов движения на руле в E-Power, полагаясь исключительно на тягу 136-сильного электромотора. В теории дальность хода машины только на батарее равна 49 км. Но вот сюрприз: стартовав от аэропорта Пулково и преодолев практически полностью Западный скоростной диаметр, я превзошел этот показатель — почти на 10 км, судя по навигатору.

Действовать необходимо крайне деликатно. Ведь одно неловкое движение — и в работу впрягается 550-сильный двигатель внутреннего сгорания. Вот почему всю рекордную дистанцию я преодолел как дисциплинированный «чайник» или образцовый водитель троллейбуса — ровно, спокойно, без рывков и скоростных маневров. И я едва гладил педаль «газа», а на скатах и вовсе отпускал ее, тем самым активируя функцию рекуперации и добавляя на счет лишние метры. Визуализацию процесса можно наблюдать на 12,3-дюймовом сенсорном экране. И эта красочная картинка служила мне хорошим дополнением к видам залива, новых вантовых мостов Северной столицы и доминантной башни «Газпрома».

На пункте промежуточной остановки я проанализировал свое достижение. Радоваться было чему: мне удалось пересечь весь город, не истратив и капельки углеводородного топлива. Этот Porsche действительно способен функционировать исключительно в режиме E-Power. Аккумулятор легко подзарядить от обычной розетки или от штатного блока на 3,6 кВт, благодаря чему восьмичасовая «вахта» сокращается вдвое. С 7,2-киловаттным зарядным устройством — оно предлагается в качестве опции — батарею можно заполнить всего за 2,4 часа.

Будучи владельцем автомобиля, я гипотетически мог бы спокойно ездить от дома на работу и обратно, потихоньку «отбивая» 1,5 млн рублей. В этом случае бензиновый двигатель будет выполнять лишь роль страховки, которая выручит, если розетка далеко или батарея начала садиться быстрее ожидаемого из-за дорожных или температурных условий. Лично я первую половину своего путешествия прибегал к услугам ДВС лишь несколько раз, именно чтобы восстановить ресурс батареи.

01_Grand Basel_GBB_2018-IsoRivolta_Grifo-_Grand_Basel_2897-klein_HiRes Ежегодная автомобильная выставка в швейцарском Базеле — мероприятие по-особому знаковое: здесь вспыхивают новые звезды, вспоминаются славные победы и листается история автомобиля. В этом году на Grand Basel сразу несколько компаний обещают показать будущее. Но судя по красоте классики, прошлое, похоже, побеждает... Фото: Grand Basel 02_Grand Basel_TASS_28735379 Долгожданный электро-Roadster от Tesla был заявлен просто: быстрейший автомобиль на земле с рекордной динамикой и запасом хода. В 2017 году во время премьеры первого электрического грузовика Semi босс Tesla Илон Маск показал и концептуальный Roadster. Настало время появиться на публике еще раз — уже в новом цвете, но... снова в образе концепт-кара. Серийный выпуск нового Roadster меж тем намечен на 2020 год Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas 03_Grand Basel_Снимок экрана 2018-09-07 в 16 Прошлое в Базеле едва ли не интереснее, чем будущее. В ранние 1960-е этот маленький 700-килограммовый Corsa 1300, плод сотрудничества Abarth и Simca, дерзил быстрым Alfa Romeo. Во многом потому, что сам был быстр. Благодаря легкому кузову и отличному мотору сзади короткий Corsa 1300 мог ускоряться до 230 км/ч. Гоночные победы и кубки гоночная малютка коллекционировала с невероятной легкостью Фото: Grand Basel 04_Grand Basel_TASS_28736111 Имя компании Aestec, мягко говоря, не так уж хорошо знакомо. Тем не менее в Aestec любят классические Porsche и несут любовь в массы. Во внешних панелях кузова этого GTS, например, угадывается легендарный Porsche 904 1963–1964 годов, хотя технически перед нами — современное купе на компонентах Porsche и с мотором от Cayman GT4 Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas 05_Grand Basel_Снимок экрана 2018-09-07 в 16 Bentley Continental P116 — диковатый пример того, на что может быть похож «гоночный» Bentley. И это не 2018 год, где новые Continental GT успешно борются на гоночных треках. 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Машину, преодолевавшую рубеж в 400 км/ч, подавали не только как гиперкар для дела, но и как изысканный и очень дорогой подарок. Потому и спецверсий у Veyron было с десяток, включая единичные экземпляры. Конкретно этот — пятый из шести Veyron Vitesse серии Les Legendes de Bugatti, посвященной столетней истории французской компании. Имя ему — Black Bess Фото: Getty Images/VCG 08_Grand Basel_TASS_28735381 У этого Ducati 750 Corsa Imola славная история: перед нами один из всего шести официально произведенных в 1972 году «супербайков» Ducati серии Formula 750. В апреле 1972-го после двойной победы в престижной Imola 200 о Ducati стали говорить с придыханием. Во многом 750 Corsa Imola можно было считать аналогом Ferrari 250 GTO в мире спортбайков Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas 09_Grand Basel_GBB_2018-Fiat_Panda-_Grand_Basel_2923-klein_HiRes (1) Это тоже важный экспонат Базеля, один из самых первых Fiat Panda, чья долгая — 23 года в производстве — и интересная жизнь началась весной 1980 года. Простейшая конструкция, интересные решения вроде опционального мягкого верха, доступная цена и живучесть сделали машинку легендарным долгожителем. Имя Panda живо и сегодня. Как и эта, одна из ранних классических Panda Фото: Grand Basel 10_Grand Basel_GBB_2018-Fiat_500_Spiaggina_by_Garage_Italia-_Grand_Basel_2928-kl_HiRes Маленькие Fiat — это весело почти всегда. Например, Spiaggina: современная интерпретация пляжного автомобиля на базе Fiat 500, колесившего по улицам Капри, создана с подачи Лапо Элканна, взбалмошного миллионера и наследника империи Fiat. В 500 Spiaggina, построенного к 60-летию оригинала, достаточно и легкости, и настроения, и неизменной «дольче вита» Фото: Grand Basel 11_Grand Basel_TASS_28736556 Fiat c мотором V8? Такое тоже было — 66 лет назад на автошоу в Женеве итальянцы показали невероятное с позиции имиджа компании спортивное купе с V-образным мотором. Впрочем, эпоху мощных восьмицилиндровых Fiat Vignale так и не открыл: блеснув на гонках Mille Miglia и Tagra Florio, купе с максимальной скоростью 210 км/ч разошлось тиражом в 114 машин, половина из которых, к чести создателей, имела уникальные кузова работы Ghia, Zagato и — как в данном случае — Vignale, работы Джованни Микелотти Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas 12_Grand Basel_GBB_2018-Gio_Ponti_Automobile_Diamante_Model-_Grand_Basel_0170 Кажущаяся ожившим рисунком мальчишки Linea Diamante — на самом деле одна из мини-жемчужин выставки в Базеле. Ее дизайну уже 65 лет, и это — первый случай появления работы архитектора Джо Понти на публике. Linea Diamante был торжеством простоты, прямых линий и пространства в ограниченном объеме, но автомобильчик так и не увидел свет. Работавший вместе с Pirelli Понти придумал ряд интересных решений вроде специальных прорезиненных бамперов, способных погасить удар легких столкновений и не боящихся царапин Фото: Grand Basel 13_Grand Basel_GBB_2018-GFG_Style_Sibylla_GG80-_Grand_Basel_2950-klein_HiRes Дебютант весеннего автосалона в Женеве Sibylla GG80 — проект, в котором слились электрическая силовая начинка и дизайн Джуджаро. Совместная работа с китайцами из Envision подразумевала создание продукта, способного покорить не только дизайном, но и технологиями автономного передвижения. При этом Sibylla с ее дизайнерским колпаком поразительно похожа на интерпретацию Corvair Testudo. Что, впрочем, неудивительно: и там и тут поучаствовала рука Джуджаро Фото: Grand Basel 14_Grand Basel_Integrale_Speciale__Automobili_Amos_1_HiRes_HiRes Так называемый рестомод Futurista — одна из двух суперпремьер Базеля, о которой заговорили еще до выставки. Прежде всего это не классическая гоночная Lancia Delta Integrale — новинку выдает кузов с тремя дверьми, а не с пятью, как у оригинального ралли-кара. И ее создали не в Lancia. Пока будущее самой марки под вопросом, человек по имени Эуженио Амос представил свое видение современной Integrale Evoluzione: с классическим кузовом и новой начинкой, выдающей 330 л.с. Стоимость неоретро Lancia от Amos невероятна — 300 тыс. евро Фото: Automobili Amos 15_Grand Basel_TASS_28736194 Спортивная двухдверка Monteverdi Hai 450 GTS в Базеле — на своей территории. Ее спроектировали буквально неподалеку, в швейцарском Биннингене. Однако итальянский дизайн стал определяющим фактором: спортивный Hai 450 в 1970-х мог посоревноваться в красоте с машинами именитых брендов, да и награда на Пеббл-Бич уже в 2006 году стала хорошей проверкой временем. Жаль, с серийным выпуском у Питера Монтеверди так ничего и не получилось Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas

Спортивный характер

Было бы нелепо, однако, предполагать, что инженеры компании зарядили битурбированный агрегат V8 такой мощью всего лишь для страховки. Тихие пикники — вряд ли главная цель потенциального владельца этой модели. Для энтузиаста марки главная причина покупки Panamera Turbo S E-Hybrid скорее кроется не в том, что это «зеленый» автомобиль, а в том, что это настоящий спорткар с фантастически «скорострельной» коробкой, гоночными системами и запредельными ТТХ. Разгон до 100 км/ч у него занимает всего 3,4 секунды, максимальная скорость — 310 км/ч. Даже у обычной Panamera Turbo динамика скромнее.

Как говорят скептики, 90% автомобильных журналистов симулируют восторг за рулем спортивного автомобиля. Я лично это делаю в 99 случаях из 100. Но за обратный путь к Северной столице я готов был сложить гимн Panamera. Это особый автомобиль. Он обладает практически идеальной развесовкой по осям, его аэродинамика сродни аэродинамике пули. В режимах Sport и Sport+ раскрывается весь совокупный потенциал силовой установки.

Порше_5 Салон автомобиля Фото: press.ru.porsche.com Порше_4 Селектор автоматической коробки передач Фото: press.ru.porsche.com Порше_3 Колонка аудиосистемы Burmester Фото: press.ru.porsche.com Порше_2 Солнцезащитные шторки на задних окнах автомобиля Фото: press.ru.porsche.com Порше_1 Задние сиденья Фото: press.ru.porsche.com PRU18_0398_fine_1 Багажник автомобиля Фото: press.ru.porsche.com

Возможно, гибридные модели станут последней уступкой автомобильным «староверам» и единственным компромиссом между прошлым и будущим. Марка из Штутгарта, как и многие конкуренты, держит уверенный курс на то, чтобы заменить традиционное топливо в своих моделях на электрический ток. Уже в следующем году Porsche направит в серийное производство первый автомобиль с чисто электрическим приводом Taycan. Значит ли это финал эпохи спорткаров с ревом и сизым дымом — вопрос открытый.

Porsche Panamera S E-Hybrid уже сегодня превосходит завтрашние требования Евросоюза по норме выбросов углекислого газа. В 2020 году эта норма не должна превышать 95 г/км, тогда как в самой мощной версии гибридного универсала выбросы сведены к 66 г/км. Еще больше впечатляет средний расход топлива — всего 2,9 л/100 км. Злопыхатель не преминет уточнить, что это расход «по паспорту». Это правда, но тут многое зависит от стиля езды. К тому же речь идет об автомобиле с суммарной мощностью силовой установки в 680 л.с., к тому же со значком Porsche. Так что в любом случае данные впечатляют.