Porsche раскрыл название первого серийного электрокара
Немецкий автопроизводитель Porsche раскрыл название первого электромобиля, который будет поставлен на серийное производство. Новинка получит имя Taycan.
Машину оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил и дополнительными аккумуляторами, позволяющими проехать еще 500 км, если закончится основной заряд.
Отмечается, что батареи можно зарядить на 80% всего за четверть часа при помощи специальных станций экспресс-зарядки. Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, передает «Федеральное агентство новостей».
Электромобиль в базовой модификации будет стоить $85 тыс. Ожидается, что серийное производство Porsche Taycan начнется в 2019 году.
В конце мая сообщалось, что в Москве открылся предзаказ на электромобили Tesla.