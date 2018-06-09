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Porsche раскрыл название первого серийного электрокара

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Немецкий автопроизводитель Porsche раскрыл название первого электромобиля, который будет поставлен на серийное производство. Новинка получит имя Taycan.

Машину оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил и дополнительными аккумуляторами, позволяющими проехать еще 500 км, если закончится основной заряд.

Отмечается, что батареи можно зарядить на 80% всего за четверть часа при помощи специальных станций экспресс-зарядки. Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, передает «Федеральное агентство новостей».

Электромобиль в базовой модификации будет стоить $85 тыс. Ожидается, что серийное производство Porsche Taycan начнется в 2019 году.

В конце мая сообщалось, что в Москве открылся предзаказ на электромобили Tesla. 

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