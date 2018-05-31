Предзаказ на электромобили Tesla открылся в России

‍Возможность онлайн-заказа электромобилей Tesla запустили в России Moscow Tesla Club и ритейлер «Связной».

Для онлайн-заказа доступны флагманские модели Tesla — седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster.

Как сообщает пресс-служба ритейлера, клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить — посетив шоурум Moscow Tesla Club.

Посетители сайта смогут выбрать модель, модификацию и дополнительные опции электрокара, после чего работники Tesla, получив копию конфигурации, свяжутся с заказчиком для уточнения деталей оплаты и условий получения электромобиля.

В начале мая стало известно, что Tesla по итогам I квартала года зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. Это пятый квартал подряд, когда компания показывает убытки.