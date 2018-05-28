Электромобиль Tesla Model 3 установил рекорд по дальности пробега. В пятницу, 25 мая, блогеры из США Шон Митчелл и Эрик Страйт проехали по улицам Денвера (штат Колорадо, США) без подзарядки 975 км (606,2 мили).

На протяжении 32 часов американцы ездили в электрокаре со скоростью 32–48 км/ч. Маршрут пролегал в городском квартале с низкой интенсивностью движения, общая площадь которого составила 1 миля. Воздух в салоне электрокара нагрелся до 42 градусов по Цельсию, однако в целях максимального сохранения заряда батареи блогеры решили не включать кондиционер, сообщает «Вести.ру».

В ходе заезда автомобиль остановился, израсходовав 66 кВт/ч, после чего он отказался ехать дальше. После этого машину пришлось везти в официальный сервис Tesla Motors из-за того, что ее не удалось подзарядить.

Компания Tesla представила Model 3 в 2016 году. Стоимость автомобиля начинается от $35 тыс. Он может проехать без подзарядки 350 км. Максимальная скорость машины составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч — 5,6 секунды.