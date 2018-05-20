Маск рассказал о полноприводном Tesla с двумя двигателями

Изобретатель, инженер, бизнесмен Илон Маск анонсировал полноприводный вариант электромобиля Tesla. По словам основателя Tesla Motors, Model 3 оборудована двумя двигателями, машина сможет работать при выходе из строя одного из них.

О новом электромобиле Маск рассказал подписчикам в Twitter.

Tesla dual motor, all-wheel drive performance Model 3:

3.5 sec 0-60mph

155 mph Top Speed

310 mile Range — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Model 3 будет за 3,5 секунды разгоняться до скорости 60 миль/час (96 км/ч), а максимальная скорость электромобиля составит почти 250 км/ч.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Стоимость новой модификации составит примерно $78 тыс. Маск подчеркнул, что на трассе его новая разработка «обойдет всех в этом классе».

3 мая американская компания Tesla опубликовала отчет, где зафиксировала информацию об убытках в размере почти $710 млн по итогам первого квартала. Спустя несколько дней стало известно, что Илон Маск купил акции своей компании почти на $10 млн.