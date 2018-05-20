Маск рассказал о полноприводном Tesla с двумя двигателями
Изобретатель, инженер, бизнесмен Илон Маск анонсировал полноприводный вариант электромобиля Tesla. По словам основателя Tesla Motors, Model 3 оборудована двумя двигателями, машина сможет работать при выходе из строя одного из них.
О новом электромобиле Маск рассказал подписчикам в Twitter.
Model 3 будет за 3,5 секунды разгоняться до скорости 60 миль/час (96 км/ч), а максимальная скорость электромобиля составит почти 250 км/ч.
Стоимость новой модификации составит примерно $78 тыс. Маск подчеркнул, что на трассе его новая разработка «обойдет всех в этом классе».
3 мая американская компания Tesla опубликовала отчет, где зафиксировала информацию об убытках в размере почти $710 млн по итогам первого квартала. Спустя несколько дней стало известно, что Илон Маск купил акции своей компании почти на $10 млн.