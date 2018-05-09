Илон Маск купил акции своей компании Tesla почти на $10 млн

Основатель компании Tesla Илон Маск приобрел 33 тыс. акций своей компании на сумму $9,9 млн.

Купленные акции увеличили долю Маска меньше, чем на 0,1%. Он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций, сообщает «Газета.ру».

Покупкой активов Маск, предположительно, хотел продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании, так как обычно исполнительные директора не покупают акции собственных компаний на открытом рынке.

3 мая американская компания Tesla опубликовала отчет, где зафиксировала информацию об убытках в размере почти $710 млн по итогам первого квартала.