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Илон Маск купил акции своей компании Tesla почти на $10 млн

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Основатель компании Tesla Илон Маск приобрел 33 тыс. акций своей компании на сумму $9,9 млн.

Купленные акции увеличили долю Маска меньше, чем на 0,1%. Он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций, сообщает «Газета.ру».

Покупкой активов Маск, предположительно, хотел продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании, так как обычно исполнительные директора не покупают акции собственных компаний на открытом рынке.

3 мая американская компания Tesla опубликовала отчет, где зафиксировала информацию об убытках в размере почти $710 млн по итогам первого квартала.

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