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Илон Маск появился на балу Met Gala с новой девушкой

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Фото: Global Look Press/Sonia Moskowitz
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Гендиректор компаний SpaceX и Tesla, канадско-американский инженер и предприниматель Илон Маск прибыл на бал Института костюма – 2018 Met Gala вместе с певицей Граймс (Клер Элис Буше). Об этом пишет газета USA Today.

Канадская исполнительница появилась в платье с колье в форме символа Tesla, а Илон Маск прикрепил к костюму значок компании. На мероприятии также присутствовала бывшая девушка предпринимателя, модель Эмбер Херд.

Как информирует «Газета.ру», роман Илона Маска и певицы Граймс начался после шуток в Twitter про искусственный интеллект. В своем микроблоге гендиректор Tesla объединил название мысленного эксперимента «Василиск Роко» с названием стиля рококо. При этом аналогичный каламбур певица опубликовала на несколько лет раньше.

Предприниматель был трижды женат. Его первая жена Джастин Маск училась с ним в одном университете в Канаде. Они бракосочетались в 2000 году, от этого союза родилось пятеро детей. Кроме того, основатель Tesla дважды заключал брак с британской актрисой Талулой Райли, однако пара рассталась в октябре 2016 года. Сейчас у Илона Маска шестеро сыновей. 

6 мая миллиардер опроверг информацию СМИ о том, что он встречается с 29-летней бизнес-леди Тайлер Хейни. По словам Илона Маска, они просто друзья.

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