Акционерам предложили снять Маска с поста главы совета директоров Tesla

Консультационно-представительская фирма Institutional Shareholder Services рекомендовала акционерам Tesla разделить должности Илона Маска и сменить двух членов совета директоров.

«Акционеры выиграют от сильнейшей формы независимого надзора за советом директоров в виде независимого председателя», — сообщает Bloomberg.

На данный момент Маск занимает позиции председателя СД и СЕО и владеет пятой частью акций компании.

Инвестора Антониа Грасиса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока, по мнению аналитиков, нужно удалить из совета за предвзятость в принятии решений первого и занятость в других проектах второго.

3 мая американская компания Tesla опубликовала отчет, где зафиксировала информацию об убытках в размере почти $710 млн по итогам I квартала.

Неприятности компании начались из-за попыток нарастить производство электромобилей.