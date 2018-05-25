Илон Маск анонсировал дату премьеры кроссовера Tesla Model Y

Серийную версию компактного кроссовера Tesla Model Y могут представить уже 15 марта 2019 года, сообщил глава производителя электрокаров Илон Маск. При этом выпуск нового внедорожника начнется не раньше 2020 года.

На своей странице в Twitter бизнесмен также рассказал, что ему нравится идея презентации новинок в мартовские иды (у древних римлян означало середину месяца. Имело роковое значение, так как 15 марта по римскому календарю был убит Юлий Цезарь. — Прим. iz.ru).

Ранее Маск анонсировал полноприводный вариант электромобиля Tesla Model 3, который будет оборудован двумя двигателями и сможет разгоняться до 60 миль/час (96 км/ч) за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины составит почти 250 км/ч.