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Принц Гарри с супругой уехали со свадьбы на электрокаре Jaguar E-Type

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Фото: REUTERS/Steve Parsons
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Представитель британской королевской семьи принц Гарри и его новоиспеченная супруга актриса Меган Маркл покинули свадебную церемонию на электромобиле Jaguar E-Type Concept Zero.

Королевская свадьба
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Как сообщает издание Express, машина разгоняется до 100 км/ч за 5,5 сек. При этом заряда батареи хватает на 170 миль (около 273 км).

Concept Zero полностью повторяет оригинальный E-Type, производившийся в период с 1961 по 1974 годы, за исключением того, что под его капотом находится электрический двигатель.

Начальная цена составляет примерно £350 тыс. (29,2 млн рублей).

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жених подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане.

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