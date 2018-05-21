Принц Гарри с супругой уехали со свадьбы на электрокаре Jaguar E-Type
Представитель британской королевской семьи принц Гарри и его новоиспеченная супруга актриса Меган Маркл покинули свадебную церемонию на электромобиле Jaguar E-Type Concept Zero.
Как сообщает издание Express, машина разгоняется до 100 км/ч за 5,5 сек. При этом заряда батареи хватает на 170 миль (около 273 км).
Concept Zero полностью повторяет оригинальный E-Type, производившийся в период с 1961 по 1974 годы, за исключением того, что под его капотом находится электрический двигатель.
Начальная цена составляет примерно £350 тыс. (29,2 млн рублей).
Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жених подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане.