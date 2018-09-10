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Дистрибьютор объявил цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander

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Фото: Mitsubishi Motors
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Цена на обновленный Mitsubishi Outlander в России, производимый на заводе в Калуге, составит 1,639 млн рублей в базовой комплектации. Об этом сообщили в пресс-службе официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России «ММС Рус».

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Изменения коснулись как внешнего облика самого популярного в стране кроссовера Mitsubishi, так и его технических характеристик. В частности, автомобиль оснастили усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Кроме того, производитель внес изменения в дизайн светодиодных ходовых огней (LED), колесных дисков, а также для заднего спойлера (в версиях 2.4 Ultimate и 3.0 GT).

В дополнение Outlander получил новые настройки подвески и рулевого управления, которые позволяют увеличить уровень обратной связи и комфорта при вождении автомобиля. Новая модель будет доступна с передним или полным приводом. При этом в максимальной комплектации 3.0 Sport AT S-AWC стоимость автомобиля составит 2,4 млн рублей.

Ранее сотрудники проекта «Правильная цена» и компании «Автостат ИНФО» провели исследование рынка автомобилей с пробегом в России, по итогам которого составили рейтинг самых ликвидных автомобилей.

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