Трамп на G20 допустил прекращение торговой войны с КНР

Президент США Дональд Трамп считает, что «есть хорошие признаки того», чтобы во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином разрешить торговый конфликт двух стран. Об этом американский лидер заявил 30 ноября на саммите G20 перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Посмотрим, что произойдет. Будет хорошо, если удастся заключить сделку», — цитирует Трампа ТАСС.

30 ноября появились прогнозы экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs относительно перспектив торговой войны между Вашингтоном и США. Аналитики отметили, что самым оптимистичным сценарием стала бы отмена всех ограничений в торговле, которые были приняты в последнее время. Но скорее всего, произойдет дальнейшее повышение пошлин — до 25% — на весь импорт из Китая.

29 ноября стало известно, что США ведут телефонные переговоры с Китаем о соглашении для снятия напряженности на рынках и стимулирования их роста. Обсуждения велись на протяжении последних нескольких недель, однако неясно, приведут ли они к достижению каких-либо договоренностей.

Выступая 28 ноября на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что президент США пригрозил обложить пошлинами импорт групп тех китайских товаров, в отношении которых подобные меры сейчас не действуют, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили первые взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.