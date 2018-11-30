Прямой эфир

Трамп на G20 допустил прекращение торговой войны с КНР

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп считает, что «есть хорошие признаки того», чтобы во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином разрешить торговый конфликт двух стран. Об этом американский лидер заявил 30 ноября на саммите G20 перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Посмотрим, что произойдет. Будет хорошо, если удастся заключить сделку», — цитирует Трампа ТАСС.

Семь твитов на неделе: Трамп отменил встречу с Путиным на G20
По дороге в Аргентину американский президент вновь «запутался в показаниях»

30 ноября появились прогнозы экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs относительно перспектив торговой войны между Вашингтоном и США. Аналитики отметили, что самым оптимистичным сценарием стала бы отмена всех ограничений в торговле, которые были приняты в последнее время. Но скорее всего, произойдет дальнейшее повышение пошлин — до 25% — на весь импорт из Китая.

29 ноября стало известно, что США ведут телефонные переговоры с Китаем о соглашении для снятия напряженности на рынках и стимулирования их роста. Обсуждения велись на протяжении последних нескольких недель, однако неясно, приведут ли они к достижению каких-либо договоренностей.

Выступая 28 ноября на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что президент США пригрозил обложить пошлинами импорт групп тех китайских товаров, в отношении которых подобные меры сейчас не действуют, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили первые взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение
Во время саммита G20 в Аргентине произошло землетрясение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017