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Трамп не исключил снятие пошлин на китайские товары

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Фото: TASS/Zuma
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Американский президент Дональд Трамп назвал торговые переговоры между США и Китаем конструктивными. Пошлины, введенные на товары из КНР, могут быть «сняты или не сняты» в зависимости от того, как эти переговоры пойдут в будущем, написал глава государства в Twitter в пятницу, 10 мая.

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«На протяжении последних двух дней Соединенные Штаты и Китай проводили искренние и конструктивные переговоры по поводу торговли между двумя странами. Мои отношения с председателем Си [Цзиньпином] остаются очень сильными», — сообщил Трамп, подчеркнув, что торговые переговоры будут и дальше продолжаться.

Ранее в этот же день американский лидер заявил, что переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит.

5 мая Вашингтон анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

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