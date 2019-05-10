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Трамп рассказал о худшем директоре ФБР в истории

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Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми был худшим руководителем за всю историю существования бюро. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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«Джеймс Коми — позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории. Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там», — отметил он.

В апреле Коми на мероприятии Фонда Хьюлетта под Сан-Франциско заявил, что частые нападки главы Белого дома Дональда Трампа на государственные структуры страны опасней для США, чем якобы попытки Москвы «вмешаться» в ход американских выборов. Коми призвал американцев осознать опасность «ежедневной лжи», распространяемой президентом.

Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года. Свое решение президент объяснил недовольством его работой. В настоящий момент ФБР возглавляет Кристофер Рэй.

ФБР после отставки Коми в 2017 году начало проверку относительно работы американского президента «на Москву».

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