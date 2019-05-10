Трамп рассказал о худшем директоре ФБР в истории
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми был худшим руководителем за всю историю существования бюро. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Джеймс Коми — позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории. Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там», — отметил он.
В апреле Коми на мероприятии Фонда Хьюлетта под Сан-Франциско заявил, что частые нападки главы Белого дома Дональда Трампа на государственные структуры страны опасней для США, чем якобы попытки Москвы «вмешаться» в ход американских выборов. Коми призвал американцев осознать опасность «ежедневной лжи», распространяемой президентом.
Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года. Свое решение президент объяснил недовольством его работой. В настоящий момент ФБР возглавляет Кристофер Рэй.
ФБР после отставки Коми в 2017 году начало проверку относительно работы американского президента «на Москву».