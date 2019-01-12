Прямой эфир

ФБР заподозрило Трампа в работе на Россию после отставки Коми

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное бюро расследований (ФБР) США после отставки его директора Джеймса Коми в 2017 году начало проверку относительно работы американского президента Дональда Трампа «на Москву». Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что у сотрудников бюро, а также у членов руководства возникли подозрения по поводу связей Трампа с Россией еще в ходе президентской гонки в 2016 году. Тем не менее в тот момент расследование решили отложить, так как в ФБР не были уверены в том, как следует подойти к проверке информации такого масштаба.

9 декабря прошлого года сообщалось, что Джеймс Коми на закрытых слушаниях в палате представителей конгресса рассказал, что в расследовании вменяемого России вмешательства в американские выборы изначально фигурировали четыре гражданина США. По его словам, в число четырех американцев не входил Дональд Трамп, который в тот момент был кандидатом в президенты.

Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года. Свое решение президент объяснил недовольством его работой. В настоящий момент ФБР возглавляет Кристофер Рэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил об экономии американцами $26 млрд на лекарствах
В США обновили рекорд по времени приостановки работы правительства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017