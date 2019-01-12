ФБР заподозрило Трампа в работе на Россию после отставки Коми

Федеральное бюро расследований (ФБР) США после отставки его директора Джеймса Коми в 2017 году начало проверку относительно работы американского президента Дональда Трампа «на Москву». Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что у сотрудников бюро, а также у членов руководства возникли подозрения по поводу связей Трампа с Россией еще в ходе президентской гонки в 2016 году. Тем не менее в тот момент расследование решили отложить, так как в ФБР не были уверены в том, как следует подойти к проверке информации такого масштаба.

9 декабря прошлого года сообщалось, что Джеймс Коми на закрытых слушаниях в палате представителей конгресса рассказал, что в расследовании вменяемого России вмешательства в американские выборы изначально фигурировали четыре гражданина США. По его словам, в число четырех американцев не входил Дональд Трамп, который в тот момент был кандидатом в президенты.

Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года. Свое решение президент объяснил недовольством его работой. В настоящий момент ФБР возглавляет Кристофер Рэй.