Трамп хотел поручить минюсту начать уголовное преследование Клинтон

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми весной 2018 года. Об этом в своей электронной версии сообщила газета The New York Times.

По сведениям источников издания, Трамп рассказал о своем намерении уже бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану, однако тот заявил, что у президента нет таких полномочий, пишет ТАСС.

Также Макган сообщил Трампу, что он может затребовать проведения расследования в отношении указанных лиц на предмет предполагаемого совершения ими противоправных действий, но решение выдвигать уголовное преследование должно принадлежать только минюсту.

При этом юрисконсульт отметил, что данный шаг президента может быть чреват негативными последствиями, так как Трампа могли бы обвинить в злоупотреблении властью, что потенциально грозило бы ему импичментом.

Во время предвыборной гонки в США в 2016 году разгорелся скандал вокруг почты кандидата от Демократической партии Клинтон. Она подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах.

В ноябре этого года аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес экс-главы ФБР Джеймса Коми.