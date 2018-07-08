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Трамп вновь призвал расследовать использование Клинтон личной почты

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американский президент Дональд Трамп призвал сенаторов вновь заняться расследованием использования бывшим государственным секретарем Хиллари Клинтон личной почты.

На своей странице в социальной сети Twitter он назвал расследование по предполагаемому российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году одиозной охотой на ведьм и призвал обратить внимание на расследование по поводу пропавшего почтового сервера Хиллари Клинтон.

15 апреля Джеймс Коми рассказал, что убежденность в победе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в США 2016 года стала одним из факторов, побудивших его возобновить дело «почтового скандала».

Частная почта кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон была одной из основных тем предвыборной кампании, в которой Дональду Трампу удалось победить Клинтон. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах.

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