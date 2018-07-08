Трамп заявил об упадке доверия к расследованию «дела о сговоре с Россией»
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверие американского общества к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году пошатнулось.
На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома написал, что общественное мнение повернулось против расследования, так как граждане понимают, что сговор с России является нелепостью.
В конце июня американская социологическая служба обнародовала данные опроса о том, что рейтинг доверия граждан к расследованию снизился до 41%. Кроме того, только треть американцев положительно отзывается и о самом спецпрокуроре, сообщает ТАСС.
США бездоказательно обвиняют Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки.