Трамп заявил об упадке доверия к расследованию «дела о сговоре с Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверие американского общества к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году пошатнулось.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома написал, что общественное мнение повернулось против расследования, так как граждане понимают, что сговор с России является нелепостью.

Public opinion has turned strongly against the Rigged Witch Hunt and the “Special” Counsel because the public understands that there was no Collusion with Russia (so ridiculous), that the two FBI lovers were a fraud against our Nation & that the only Collusion was with the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2018

В конце июня американская социологическая служба обнародовала данные опроса о том, что рейтинг доверия граждан к расследованию снизился до 41%. Кроме того, только треть американцев положительно отзывается и о самом спецпрокуроре, сообщает ТАСС.

США бездоказательно обвиняют Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки.