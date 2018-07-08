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Трамп назвал срок «краха» The New York Times и The Washington Post

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Фото: TASS/DPA/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп заявил, что The New York Times и The Washington Post ждет крах и банкротство через семь лет.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома прокомментировал политику соцсети по избавлению от поддельных аккаунтов и задался вопросом, когда в их число войдут «неудачники» The New York Times и The Washington Post, которые якобы занимаются пропагандой и ссылаются на несуществующие источники, пишет Пятый канал.

Трамп неоднократно вступал в конфликты с упомянутыми СМИ. The New York Times несколько раз выходил с обложками, которые нелицеприятно изображали американского лидера. Кроме того, у него была стычка с The Washington Post. Трамп обвинил газету в том, что она не ссылается на реальные источники, так как их просто нет.

7 июля стало известно, что с мая 2018 года Twitter заблокировал более 70 млн фейковых или подозрительных аккаунтов. Изменения в политике социальной сети были введены после давления, которое конгресс США оказал на компанию в связи с расследованием дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы.

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