Washington Post обвинила Иванку Трамп в использовании личной почты по службе

Дочь и советник президента США Иванка Трамп на протяжении долгого времени вела служебную переписку в личной электронной почте, что нарушает регламент.

По данным газеты Washington Post, большую половину прошлого года Иванка обсуждала вопросы по работе в Белом доме через почту, зарегистрированную на общем с ее мужем Джаредом Кушнером домене.

Факт использования личной почты подтвердил юристконсул Иванки. Однако, по его словам, Трамп вела переписку по личной почте не систематически и до тех пор, пока не была уведомлена о регламенте.

Во время предвыборной гонки в США в 2016 году разгорелся скандал вокруг почты кандидата от Демократической партии Клинтон. Она подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах.

В ноябре этого года аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес экс-главы ФБР Джеймса Коми.