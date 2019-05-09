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Трамп предупредил о воинствующем нраве Болтона

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 9 мая, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

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По словам американского лидера, в его команде есть люди «немного более миролюбивые, чем Болтон», который давно пользуется репутацией «ястреба».

Таким образом Трамп ответил журналистам на высказывание, что он якобы недоволен разработанной Болтоном стратегией США по Венесуэле.

«У него жесткая позиция по этой ситуации, но это нормально. Я единственный, кто сдерживает его нрав», — сказал президент.

1 мая стало известно, что газета The Washington Post сообщила, что Болтон подталкивает президента США провести военную операцию в Венесуэле.

Источник издания заявил, что Трамп вряд ли одобрит проведение долгосрочных военных действий, но в то же время «он наделил Болтона широкими полномочиями по Венесуэле».

В конце апреля Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, в том числе военные, и призвал Москву не вмешиваться. Возможность силового сценария допускал и госсекретарь США Майк Помпео.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в январе провозгласивший себя новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению действующего лидера Николаса Мадуро. В результате столкновений пострадало более 70 человек, один человек погиб.

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