Прямой эфир

Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем

0
Фото: Global Look Press/Martin H. Simon/Consolidated News Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в пятницу, 10 мая.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас Соединенным Штатам пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд», — отметил он.

Новый оборот: почему торговая война США и КНР опять разгорается
С 10 мая Штаты грозят повысить пошлины на $200 млрд китайского импорта в страну

По словам Трампа, полученные от КНР деньги поступают в минфин США, после чего будут потрачены на закупки сельскохозяйственной продукции у американских фермеров. Купленные товары направят в бедные и голодающие страны в виде гуманитарной помощи.

Президент США также добавил, что пошлины в размере 25% планируется ввести и на китайскую продукцию на сумму $325 млрд. Он уточнил, что переговоры с КНР относительно договора будут продолжены.

В свою очередь, власти Китая заявили, что вынуждены принять ответные меры на резкое увеличение Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайские товары. Несмотря на это, КНР все-таки надеется, что стороны смогут договориться и продолжат совместную работу, «опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества».

Ранее 5 мая Трамп пригрозил с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10 до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. Эта новость неприятно удивила Пекин.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10 до 25%, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлин, пока переговоры с Пекином шли успешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек
Трамп обвинил КНР в срыве сделки по торговле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017