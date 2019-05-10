Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в пятницу, 10 мая.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас Соединенным Штатам пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд», — отметил он.

По словам Трампа, полученные от КНР деньги поступают в минфин США, после чего будут потрачены на закупки сельскохозяйственной продукции у американских фермеров. Купленные товары направят в бедные и голодающие страны в виде гуманитарной помощи.

Президент США также добавил, что пошлины в размере 25% планируется ввести и на китайскую продукцию на сумму $325 млрд. Он уточнил, что переговоры с КНР относительно договора будут продолжены.

В свою очередь, власти Китая заявили, что вынуждены принять ответные меры на резкое увеличение Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайские товары. Несмотря на это, КНР все-таки надеется, что стороны смогут договориться и продолжат совместную работу, «опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества».

Ранее 5 мая Трамп пригрозил с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10 до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. Эта новость неприятно удивила Пекин.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10 до 25%, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлин, пока переговоры с Пекином шли успешно.