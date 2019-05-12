Советник Трампа сообщил о встрече с Си Цзиньпинем на саммите G20

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем для обсуждения торговых вопросов на саммите G20 в Японии в конце июня. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в воскресенье, 12 мая.

По мнению Кадлоу, КНР в настоящий момент не предприняли достаточных мер для решения споров с Соединенными Штатами. По этой причине переговоры между двумя странами продолжатся. Глава Национального экономического совета отметил, что шансы на проведение встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в Японии велики.

Кадлоу подчеркнул, что за последние две недели Китай отошел от достигнутых с США договоренностей. Советник президента Соединенных Штатов добавил, что американское руководство не забудет отката Пекина от выполнения условий достигнутых соглашений. При этом он допустил возможность решения еще ряда важных торговых вопросов.

Ранее 20 мая Дональд Трамп назвал конструктивными переговоры между США и Китаем о снятии санкций с азиатского государства, а также допустил возможность отмены торговых ограничений в отношении Китая.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

5 мая Вашингтон анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.