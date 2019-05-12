Стали известны темы переговоров Помпео в России

Государственный секретарь США Майк Помпео раскрыл детали намеченной поездки в Россию, которая состоится в середине мая. По его словам, на переговорах он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп поручил ему отправиться в Россию, где предстоит обсуждение широкого круга вопросов. «Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — подчеркнул он в беседе с журналистом телеканала CNBC Хэдли Гэмблу.

Если Москва и Вашингтон не найдут общие интересы, то пойдут каждый своим путем, уточнил Помпео. «Но это важно. Я помню, что, когда был директором ЦРУ, плотно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом», — рассказал он. Помпео заявил, что сотрудничество с РФ в этой сфере позвонила спасти жизни граждан как России, так и США.

По мнению госсекретаря, страны могут работать вместе в Сирии и Афганистане.

10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи. Одним из главных вопросов на переговорах госсекретаря США с президентом России Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым будет контроль над вооружениями.

Также госсекретарь встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и студентами. Кроме того, он планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.