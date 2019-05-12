Прямой эфир

Стали известны темы переговоров Помпео в России

0
Фото: REUTERS/Mandel Ngan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный секретарь США Майк Помпео раскрыл детали намеченной поездки в Россию, которая состоится в середине мая. По его словам, на переговорах он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии.

Приполярные взгляды: Лавров и Помпео договорились до реальной политики
Встреча главы МИД России и госсекретаря США стала продолжением телефонной беседы лидеров двух стран и прошла конструктивно

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп поручил ему отправиться в Россию, где предстоит обсуждение широкого круга вопросов. «Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — подчеркнул он в беседе с журналистом телеканала CNBC Хэдли Гэмблу.

Если Москва и Вашингтон не найдут общие интересы, то пойдут каждый своим путем, уточнил Помпео. «Но это важно. Я помню, что, когда был директором ЦРУ, плотно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом», — рассказал он. Помпео заявил, что сотрудничество с РФ в этой сфере позвонила спасти жизни граждан как России, так и США.

По мнению госсекретаря, страны могут работать вместе в Сирии и Афганистане.

10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи. Одним из главных вопросов на переговорах госсекретаря США с президентом России Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым будет контроль над вооружениями.

Также госсекретарь встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и студентами. Кроме того, он планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео пообещал не позволить России построить «Северный поток – 2»
Помпео рассказал о цели визита в Ирак

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017