Помпео пообещал не позволить России построить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России реализовать проект «Северный поток — 2», заявил в среду, 8 мая, американский госсекретарь Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжать (строительство. — Ред.)», — цитирует Помпео агентство ТАСС.

7 мая посол США в Евросоюзе Гордон Сондлэнд заявил, что Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток — 2». По его словам, Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников».

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. К маю было уложено 1170 км газопровода (48% его общей протяженности), работа продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Позиция Дании тем не менее делает вероятным перенос запуска проекта: Копенгаген пока не дал разрешение на строительство, потребовав дополнительную экологическую экспертизу.

Большинство стран Европы поддерживают «Северный поток — 2» и участвуют в его реализации. Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США. Вашингтон неоднократно заявлял о своем желании поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ.