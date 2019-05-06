«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет «РИА Новости».

По словам Витренко, в документе анализируются действия «Газпрома» — в частности, как компания злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Кроме того, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый договор, который предусматривает бронь 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на 10 лет.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.

«Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. К середине апреля было уложено 1125 км двух ниток газопровода, работа продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Однако позиция Дании делает вероятным перенос запуска проекта: Копенгаген не дал разрешение на строительство, потребовав дополнительную экологическую экспертизу.