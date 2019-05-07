Прямой эфир

Приполярные взгляды: Лавров и Помпео договорились до реальной политики

Встреча главы МИД России и госсекретаря США стала продолжением телефонной беседы лидеров двух стран и прошла конструктивно
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Майку Помпео удалось провести конструктивную встречу и обсудить реальную политику. Об этом заявил шеф российской дипломатии по итогам переговоров в финском Рованиеми. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран стала продолжением полуторачасовой телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, в ближайшее время Москва и Вашингтон будут пытаться восстановить фактически замороженные после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года контакты. И хотя ждать резкого прорыва не стоит, такие темы, как Венесуэла, КНДР, Украина и, конечно, стратегическая стабильность, требуют обсуждения даже в моменты глубокого кризиса двусторонних отношений.

Помпео оценил переговоры с Лавровым в Финляндии

Северная разморозка

Вести серьезные беседы в Финляндии для представителей России и США становится традицией. После того как в июле 2018 года Хельсинки принял саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, финны не раз заявляли, что готовы вновь организовать переговоры Москвы и Вашингтона в любом формате, лишь бы две крупнейшие ядерные державы жили в мире и согласии. Другое дело, что инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года спутал российскому и американскому лидерам все карты и намечавшийся диалог был практически заморожен. Тем примечательнее, что очередная попытка Москвы и Вашингтона разморозить контакты состоялась на финской земле в Лапландии — менее чем в 10 км от полярного круга.

Сергей Лавров и Майк Помпео приехали в Рованиеми принять участие в заседании министров иностранных дел государств Арктического совета. Наверное, было бы странно, оказавшись на севере Финляндии одновременно, не переговорить хотя бы «на ногах». Тем более после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа встреча российского министра и американского госсекретаря приобрела дополнительное значение. Что подтвердил сам Сергей Лавров, назвав диалог с Майком Помпео продолжением беседы лидеров России и США.

До этого главы внешнеполитических ведомств двух стран последний раз встречались в июле в Хельсинки во время нашумевшего саммита. Нынешние переговоры, состоявшиеся в одной из переоборудованных раздевалок хоккейного стадиона «Лаппи Арена», отняли у дипломатов всего около 40 минут.

— У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности, — сказал Сергей Лавров.

По мнению дипломата, громкие заявления его собеседника, предваряющие переговоры, самой беседе нисколько не помешали. Москва перестала обращать внимание на слова, сказанные на публику для создания особого антуража. Глава МИД РФ заверил, что стороны старались концентрироваться на «реальной политике», что им в итоге и удалось.

Лавров озвучил позицию США по военному решению ситуации в Венесуэле

Комментируя результаты переговоров, Сергей Лавров был предельно дипломатичен и обошелся без резких высказываний в адрес Вашингтона. Более того, затронув тему венесуэльского кризиса, российский министр отметил, что даже в США в целом понимают: военного решения у ситуации в этой латиноамериканской стране быть не должно.

К столу переговоров

Попытка возобновления российско-американского диалога со стороны США связана во многом с результатами работы спецпрокурора Роберта Мюллера и публикации нашумевшего доклада. Как пояснил «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, Дональд Трамп уверен, что выводы Мюллера не только полностью оправдали его, но и развязали ему руки. По мнению эксперта, эта позиция не совсем верная, поскольку доклад хотя и не подтверждает обвинений в сговоре Дональда Трампа с Москвой, все-таки «доказывает» так называемое российское вмешательство в американские выборы. А это значит, что любые шаги хозяина Овального кабинета навстречу России будут давать повод его оппонентам обрушивать на него волны критики.

— Трамп снова повторяет, что хочет поладить с Россией. Но проблема в том, что в Вашингтоне общий фон абсолютно не изменился. Более того, любые действия Трампа в этом направлении навлекут на него массу упреков, — считает Валерий Гарбузов.

Контакты на высоком уровне полезны, поскольку показывают, что диалог между Москвой и Вашингтоном все-таки сохраняется. Однако ждать резкого прорыва в отношениях опрометчиво, поскольку позиции сторон по ключевым линиям разлома — Венесуэле, Украине, Сирии и так далее — по-прежнему расходятся. Особняком стоит проблема Северной Кореи, поскольку здесь на сегодняшний момент у России и США нет непримиримых противоречий, подчеркнул Валерий Гарбузов.

— Если стороны будут вести разумный диалог по Корейскому полуострову, в этом направлении можно двигаться совместно. Но это тонкая работа, которую может обрушить любое неправильное движение, — добавил российский эксперт.

Как отметил в беседе с «Известиями» директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричард Вайц, Дональду Трампу и администрации США в целом было важно услышать мнение Москвы по корейскому урегулированию после саммита Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. По его словам, сейчас обеим сторонам необходимо понять, как они могут совместно содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.

«Санкции не могут являться нормой в отношениях РФ и Запада»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано — о пагубности санкций, миллиардных инвестициях в РФ и визите Владимира Путина в Рим

— И конечно, на повестке по-прежнему стоит вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), истекающего в 2021 году, — напомнил американский политолог.

По его мнению, тема стратегической стабильности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из ключевых в российско-американских отношениях. Тем более что времени для продления СНВ-III остается не так много.

При этом самый важный вопрос для будущего российско-американских отношений — Украина — в заявлениях по итогам переговоров представителей двух стран звучит не слишком часто. А между тем забывать о ее значении не стоит, считает Ричард Вайц. Ведь именно из-за украинских событий и начался глубокий кризис в двустороннем сотрудничестве Москвы и Вашингтона. И если Дональд Трамп хочет действительно наладить взаимодействие с Россией и даже заняться восстановлением торговли, то без урегулирования ситуации на Украине здесь не обойтись. Политолог напомнил, что желание американского президента наладить в том числе экономическое сотрудничество невозможно реализовать без снятия антироссийских санкций, напрямую связанных с Киевом.

Так или иначе диалог России и США все-таки не заморожен окончательно. Более того, уже в июне Владимир Путин и Дональд Трамп будут иметь возможность переговорить с глазу на глаз в Японии на саммите G20 в Осаке.

Алексей Забродин, Рованиеми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цель задавливают средства: санкции США не решают поставленных задач
Часть американского истеблишмента уверена, что нагромождение ограничительных мер против РФ приводит к обратным результатам
Слушать друг друга: США должны призвать Киев выполнять договоренности
Телефонный разговор российского и американского президентов может дать импульс к урегулированию кризиса на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017