Приполярные взгляды: Лавров и Помпео договорились до реальной политики

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Майку Помпео удалось провести конструктивную встречу и обсудить реальную политику. Об этом заявил шеф российской дипломатии по итогам переговоров в финском Рованиеми. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран стала продолжением полуторачасовой телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, в ближайшее время Москва и Вашингтон будут пытаться восстановить фактически замороженные после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года контакты. И хотя ждать резкого прорыва не стоит, такие темы, как Венесуэла, КНДР, Украина и, конечно, стратегическая стабильность, требуют обсуждения даже в моменты глубокого кризиса двусторонних отношений.

Северная разморозка

Вести серьезные беседы в Финляндии для представителей России и США становится традицией. После того как в июле 2018 года Хельсинки принял саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, финны не раз заявляли, что готовы вновь организовать переговоры Москвы и Вашингтона в любом формате, лишь бы две крупнейшие ядерные державы жили в мире и согласии. Другое дело, что инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года спутал российскому и американскому лидерам все карты и намечавшийся диалог был практически заморожен. Тем примечательнее, что очередная попытка Москвы и Вашингтона разморозить контакты состоялась на финской земле в Лапландии — менее чем в 10 км от полярного круга.

Сергей Лавров и Майк Помпео приехали в Рованиеми принять участие в заседании министров иностранных дел государств Арктического совета. Наверное, было бы странно, оказавшись на севере Финляндии одновременно, не переговорить хотя бы «на ногах». Тем более после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа встреча российского министра и американского госсекретаря приобрела дополнительное значение. Что подтвердил сам Сергей Лавров, назвав диалог с Майком Помпео продолжением беседы лидеров России и США.

До этого главы внешнеполитических ведомств двух стран последний раз встречались в июле в Хельсинки во время нашумевшего саммита. Нынешние переговоры, состоявшиеся в одной из переоборудованных раздевалок хоккейного стадиона «Лаппи Арена», отняли у дипломатов всего около 40 минут.

— У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности, — сказал Сергей Лавров.

По мнению дипломата, громкие заявления его собеседника, предваряющие переговоры, самой беседе нисколько не помешали. Москва перестала обращать внимание на слова, сказанные на публику для создания особого антуража. Глава МИД РФ заверил, что стороны старались концентрироваться на «реальной политике», что им в итоге и удалось.

Комментируя результаты переговоров, Сергей Лавров был предельно дипломатичен и обошелся без резких высказываний в адрес Вашингтона. Более того, затронув тему венесуэльского кризиса, российский министр отметил, что даже в США в целом понимают: военного решения у ситуации в этой латиноамериканской стране быть не должно.

К столу переговоров

Попытка возобновления российско-американского диалога со стороны США связана во многом с результатами работы спецпрокурора Роберта Мюллера и публикации нашумевшего доклада. Как пояснил «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, Дональд Трамп уверен, что выводы Мюллера не только полностью оправдали его, но и развязали ему руки. По мнению эксперта, эта позиция не совсем верная, поскольку доклад хотя и не подтверждает обвинений в сговоре Дональда Трампа с Москвой, все-таки «доказывает» так называемое российское вмешательство в американские выборы. А это значит, что любые шаги хозяина Овального кабинета навстречу России будут давать повод его оппонентам обрушивать на него волны критики.

— Трамп снова повторяет, что хочет поладить с Россией. Но проблема в том, что в Вашингтоне общий фон абсолютно не изменился. Более того, любые действия Трампа в этом направлении навлекут на него массу упреков, — считает Валерий Гарбузов.

Контакты на высоком уровне полезны, поскольку показывают, что диалог между Москвой и Вашингтоном все-таки сохраняется. Однако ждать резкого прорыва в отношениях опрометчиво, поскольку позиции сторон по ключевым линиям разлома — Венесуэле, Украине, Сирии и так далее — по-прежнему расходятся. Особняком стоит проблема Северной Кореи, поскольку здесь на сегодняшний момент у России и США нет непримиримых противоречий, подчеркнул Валерий Гарбузов.

— Если стороны будут вести разумный диалог по Корейскому полуострову, в этом направлении можно двигаться совместно. Но это тонкая работа, которую может обрушить любое неправильное движение, — добавил российский эксперт.

Как отметил в беседе с «Известиями» директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричард Вайц, Дональду Трампу и администрации США в целом было важно услышать мнение Москвы по корейскому урегулированию после саммита Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. По его словам, сейчас обеим сторонам необходимо понять, как они могут совместно содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.

— И конечно, на повестке по-прежнему стоит вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), истекающего в 2021 году, — напомнил американский политолог.

По его мнению, тема стратегической стабильности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из ключевых в российско-американских отношениях. Тем более что времени для продления СНВ-III остается не так много.

При этом самый важный вопрос для будущего российско-американских отношений — Украина — в заявлениях по итогам переговоров представителей двух стран звучит не слишком часто. А между тем забывать о ее значении не стоит, считает Ричард Вайц. Ведь именно из-за украинских событий и начался глубокий кризис в двустороннем сотрудничестве Москвы и Вашингтона. И если Дональд Трамп хочет действительно наладить взаимодействие с Россией и даже заняться восстановлением торговли, то без урегулирования ситуации на Украине здесь не обойтись. Политолог напомнил, что желание американского президента наладить в том числе экономическое сотрудничество невозможно реализовать без снятия антироссийских санкций, напрямую связанных с Киевом.

Так или иначе диалог России и США все-таки не заморожен окончательно. Более того, уже в июне Владимир Путин и Дональд Трамп будут иметь возможность переговорить с глазу на глаз в Японии на саммите G20 в Осаке.

Алексей Забродин, Рованиеми