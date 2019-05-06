Слушать друг друга: США должны призвать Киев выполнять договоренности

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом играет важную роль с точки зрения нормализации ситуации в Донбассе, поскольку Соединенные Штаты могут призвать новоизбранного президента Украины выполнять Минские соглашения. Об этом заявили «Известиям» в Совете Федерации. В верхней палате парламента отметили, что прошедшая беседа — в целом хороший знак для стабилизации международной обстановки. Однако эксперты уверены, что этот разговор пока нельзя считать переломной точкой в российско-американских отношениях. Несмотря на провал расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», на главу Белого дома по-прежнему оказывается сильное давление со стороны оппонентов. В преддверии президентских выборов в США американский лидер вряд ли решится на кардинальные изменения внешней политики.

Мирный призыв

В ходе телефонного разговора, который состоялся 3 мая по инициативе американской стороны, обсуждались возможности развития двусторонних экономических связей и главные международные проблемы. Дональд Трамп после диалога с Владимиром Путиным в своем Twitter написал, что у США есть «огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией», а «мир может быть лучше и безопаснее».

Одной из главных тем полуторачасовой беседы двух лидеров стала ситуация на Украине, где 21 апреля завершился второй тур президентских выборов. Многие политики надеются, что Владимир Зеленский откажется от националистической риторики своего предшественника Петра Порошенко и приступит к переговорам с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны.

Фото: TASS/DPA/Pete Marovich Президент США Д. Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ В. Путиным

— Американцы имеют влияние во многих регионах мира, включая нынешнюю Украину. И если США призовут новые власти вернуться к исполнению Минских соглашений — это будет большой шаг вперед. Ведь эти договоренности — единственный путь решения ситуации, — заявил «Известиям» первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий добавил, что телефонный разговор — хороший знак для всего мирового сообщества с точки зрения стабилизации международной обстановки.

— Ситуация не может считаться нормальной, когда лидеры двух держав, определяющих государств практически не общаются. Сейчас очень важно, чтобы состоялся полномасштабный саммит, на котором российский и американский президенты смогут пообщаться лично, — подчеркнул сенатор.

Стоит отметить, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в конце июня в японском городе Осака, где пройдет очередной саммит G20.

Без резких движений

Президенты также затронули завершившееся 22 марта расследование вмешательства в американские выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшейся поиском «российского следа» с 2017-го, в своем докладе подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа. Несмотря на то, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что этот вопрос «был обсужден очень-очень коротко», именно провал работы Роберта Мюллера — важный момент для нормализации российско-американских отношений.

путин Спецпрокурор Роберт Мюллер Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Однако внутриполитическая ситуация в Штатах остается сложной, и разборки между сторонниками и противниками Дональда Трампа вряд ли позволят кардинально изменить курс внешней политики США, считает американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

— Путин и Трамп прекрасно знали, что не было никакого сговора. Однако доклад Мюллера стал большой неожиданностью для демократов, которые почувствовали полнейшее разочарование. Не думаю, что у американского президента сейчас развязаны руки и появится больше возможностей для попыток нормализовать отношения с Россией, — заявил «Известиям» эксперт.

По мнению Александра Домрина, американский лидер не будет предпринимать резких шагов на фоне президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. В США уже фактически началась избирательная кампания и Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы давать оппонентам лишний повод для критики, считает политолог. Однако если даже не произойдет колоссальных изменений в двусторонних отношениях, прошедшие переговоры и открытый диалог могут способствовать урегулированию ряда региональных проблем.

Экс-советник Пентагона, руководитель Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц считает, что звонок был связан с разногласиями Москвы и Вашингтона по ситуации в Венесуэле и недавним саммитом Россия–КНДР во Владивостоке. Обе темы обсуждались во время телефонного разговора.

— У лидеров наших стран есть необходимость обмениваться мнениями по глобальным вопросам даже в отсутствие регулярных саммитов, — заявил «Известиям» американский политолог.

путин Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Во имя права

Ситуация в Венесуэле остается одной из главных точек напряжения на международной арене. США и многие их союзники всячески поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя временным главой государства. Венесуэльский политик продолжает организовывать в стране массовые протесты, призывает к усилению давления на действующие власти и требует отставки президента Николаса Мадуро.

Российский лидер в ходе беседы с американским коллегой подчеркнул, что только сами венесуэльцы имеют право определять будущее своего государства, а внешнее вмешательство и попытки силовой смены власти в Каракасе лишь мешают политическому урегулированию в южноамериканской стране. По мнению эксперта РИСИ Игоря Пшеничникова, диалог между Москвой и Вашингтоном крайне важен, чтобы не допустить полной дестабилизации обстановки в регионе. Во многом развитие ситуации зависит от воли руководства США, которое может отказаться от безоговорочной поддержки самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо и тем самым снизить градус напряжения.

— Россия демонстрирует твердую позицию, которая заключается в защите международного права. А оно сейчас грубо нарушается именно на примере Венесуэлы. Не допустимо требовать смещения законного президента и создавать марионеточное государство, — заявил «Известиям» Игорь Пшеничников.

Еще одной темой телефонных переговоров стала ситуация на Корейском полуострове, которая вновь обострилась после того, как Северная Корея в субботу, уже после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, выпустила ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

путин Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в президентском дворце в Хельсинки Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский президент проинформировал Дональда Трампа о результатах встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля и выразил надежду на полную денуклеаризацию региона. Владимир Путин подчеркнул, что выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею.

Именно по решению корейского кризиса у Москвы и Вашингтона есть хорошие перспективы найти общий язык. Россия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с КНДР и реализации региональных инфраструктурных проектов, чему мешают санкции СБ ООН. С другой стороны, нормализация отношений между США и Северной Кореей стала одним из обещаний Дональда Трампа своим избирателям. При этом за последний год президент США провел уже две встречи с северокорейским лидером.