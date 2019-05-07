Помпео оценил переговоры с Лавровым в Финляндии

Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, которые состоялись в понедельник, 6 мая, в финском городе Рованиеми. Об этом он рассказал по итогам встречи.

«Это был хороший разговор. Мы затронули широкий спектр вопросов», — цитирует Помпео ТАСС.

По его словам, они вместе с главой российского внешнеполитического ведомства обсудили пути, по которым обе страны могли бы добиться «настоящего прогресса» в тех сферах, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

Как отмечает ТАСС, Помпео по итогам переговоров заявил, что обсудил с российским коллегой тему предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году. Однако дипломатические источники агентства указывают, что в ходе встречи американский госсекретарь этого вопроса не касался.

«Тему вмешательства России в американские выборы Майк Помпео с Сергеем Лавровым не обсуждал. Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря», — сообщил источник.

Главы дипломатических ведомств США и РФ провели переговоры в Рованиеми 6 мая. Встреча продлилась более часа. Лавров отметил, что она стала продолжением дискуссий между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

3 мая Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры. Президенты обсудили ситуацию в Венесуэле и вопросы, связанные с ядерным разоружением КНДР.

По итогам беседы Трамп заявил о большом потенциале отношений США с Россией.