Лавров озвучил позицию США по военному решению ситуации в Венесуэле

В США понимают, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно, поскольку последствия такого сценария были бы катастрофическими. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в понедельник, 6 мая.

«Я из моих контактов с американскими и другими коллегами — европейскими, латиноамериканскими — не вижу сторонников безоглядного военного решения», — сказал дипломат, его слова приводит ТАСС.

При этом он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли у американских коллег такое понимание. Лавров выразил надежду, что это понимание будет превращено в практическую политику и до военного решения ситуации в Венесуэле не дойдет.

Также главе МИДа журналисты задали вопрос, повторил ли Помпео при личной встрече заявление о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы, отмечает «РИА Новости». В ответ на это Лавров сказал, что в ходе переговоров стороны не старались концентрироваться на всех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, а обсуждали реальную политику.

Министр добавил, что его переговоры с Помпео стали продолжением дискуссий между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пишет «Газета.ру».

В январе по Венесуэле прокатилась волна протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. В его поддержку выступили Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако военные заявили о верности действующему президенту. Спустя несколько дней оппозиционер признал, что его попытка свержения власти провалилась из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.