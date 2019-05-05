Москва призвала Вашингтон отказаться от провокаций в адрес Венесуэлы

Москва призывает Вашингтон отказаться от провокаций в адрес Венесуэлы. С таким заявлением в воскресенье, 5 мая, выступил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой.

«Мы призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Министр напомнил, что во время телефонных переговоров президент России Владимир Путин призвал американского коллегу Дональда Трампа к невмешательству во внутренние дела Венесуэлы.

«Попытки насильственной смены власти в Каракасе, конечно, не имеют ничего общего с демократическим процессом, а лишь подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что продолжение подобной линии «чревато самыми тяжелыми последствиями».

30 апреля глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о государственном перевороте в стране. Он призвал армию присоединиться к нему, однако военные заявили о верности президенту страны Николасу Мадуро.

5 мая Гуайдо признал, что его попытка свержения власти провалилась из-за отсутствия поддержки со стороны военных. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.

В январе текущего года Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. США поддержали его и призвали Мадуро передать власть оппозиции. В Вашингтоне не исключили, что для урегулирования ситуации может быть применен силовой сценарий. Гуайдо поприветствовал это заявление.

Москва не признает легитимность власти Гуайдо и призывает разрешить кризис в Венесуэле мирным путем.