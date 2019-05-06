МИД Венесуэлы призвал власти США к диалогу

МИД Венесуэлы призвал американские власти к диалогу и уважению международных прав. Об этом 6 мая сообщает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что этот момент нужно использовать для диалога здравого смысла.

Кроме того, в Каракасе отметили, что американские советники в вопросах безопасности могут привести Вашингтон «в лабиринт без выхода».

30 апреля глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о государственном перевороте в стране. Он призвал армию присоединиться к нему, однако военные заявили о верности президенту страны Николасу Мадуро.

5 мая Гуайдо признал, что его попытка свержения власти провалилась из-за отсутствия поддержки со стороны военных. Мадуро в свою очередь призвал армию быть готовой к военному вторжению США.

В январе текущего года Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. США поддержали его и призвали Мадуро передать власть оппозиции. В Вашингтоне не исключили, что для урегулирования ситуации может быть применен силовой сценарий. Гуайдо поприветствовал это заявление.

Москва не признает легитимность власти Гуайдо и призывает разрешить кризис в Венесуэле мирным путем.