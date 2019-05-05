Гуайдо отказался от переговоров с правительством Венесуэлы под диктовку США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил категорически против ведения переговоров с правительством Боливарианской республики под диктовку из США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 мая.

Лавров отметил, что российская сторона изначально выступала за урегулирование конфликта в Венесуэле силами самих венесуэльцев. Международное сообщество поддерживало такой вариант развития событий, но не пыталось настраивать стороны друг против друга.

«Были инициативы Мексики, Уругвая и стран — участниц Карибского сообщества (КАРИКОМ), предполагающие, чтобы правительство и оппозиция сели за стол переговоров, предъявили свои претензии и искали консенсус, который позволил бы им восстановить национальное согласие», — приводит слова российского министра ТАСС.

Помимо этого, Лавров добавил: «Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с этим предложением, а господин Хуан Гуайдо категорически, публично отказался <...> Явно было, что Гуайдо действует не самостоятельно, а под диктовку его покровителей в США».

Ранее 5 мая глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас готов провести переговоры и с США, и с представителями оппозиции.