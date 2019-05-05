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В МИД Венесуэлы заявили о готовности к диалогу с США и оппозицией

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас готов провести переговоры и с США, и с представителями оппозиции. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.

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«Мы должны вернуться к цивилизованным методам. Мы предлагали США диалог и понимание. И мы продолжаем предлагать его и венесуэльской оппозиции», — заявил Арреаса во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

30 апреля венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо попыталась совершить государственный переворот в Венесуэле. В стране снова начались акции протеста и столкновения с полицией, в том числе с применением слезоточивого газа. Тогда Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции по свержению режима Мадуро.

В Вашингтоне поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо. В США допустили силовой сценарий разрешения кризиса в Венесуэле. Мадуро, в свою очередь, призвал народ не допустить создания в стране «империи янки». Он не исключил вторжения США и подчеркнул, что военные должны быть готовы встать на защиту Венесуэлы.

Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.

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