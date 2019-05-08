Помпео рассказал о цели визита в Ирак

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что целью его визита в Ирак 7 мая были переговоры с руководством страны и поддержка ее суверенитета на фоне «повышения активности» Ирана.

«Я хотел поехать в Багдад, чтобы переговорить с руководством и заверить его в том, что мы готовы продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте американского МИДа 7 мая.

Госсекретарь США добавил, что его страна планирует продолжать оказывать помощь силам безопасности Ирака, в том числе предоставляя им возможности для обучения и повышения профессиональной квалификации. Также в рамках переговоров стороны планируют обсудить крупные сделки в сфере энергетики для достижения энергетической независимости Ирака.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил встречу с главой МИД Германии Хайко Массом, которая была запланирована на 7 мая. Госсекретарь отметил, что в ФРГ «с пониманием отнеслись» к отмене визита.

Однако в немецких СМИ реакция оказалась негативной. Так, журналист Даниэль Бресслер из Suddeutsche Zeitung выразил уверенность, что неожиданная отмена визита Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами «разбита вдребезги». По его словам, во многих случаях США уже «вовсе не союзники, а недруги», против которых нужно формировать альянсы.