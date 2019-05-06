Песков ответил на слова Помпео о связи ракетных пусков КНДР с визитом Ким Чен Ына в РФ

Связывать испытательные ракетные пуски КНДР с визитом лидера страны Ким Чен Ына в Россию некорректно. Об этом в понедельник, 6 мая, на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот же день госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Северная Корея не случайно осуществила пуски после переговоров лидера республики с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно», — сказал журналистам Песков.

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Отмечается, что было произведено неcколько пуcков в направлении Японского моря, ракеты пролетели от 70 до 200 км. В Японии подчеркнули, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

25 апреля Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит США–КНДР. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи, из-за чего, в частности, не был подписан итоговый документ. При этом в апреле Ким Чен Ын заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом остаются хорошими, несмотря на безрезультатный саммит.