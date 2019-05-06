Помпео связал ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не случайно осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера северокорейской республики Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы обратили внимание, что это произошло сразу после его визита в Россию, верно?» — сказал он 5 мая в интервью телеканалу CBS.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «самые жесткие в истории» санкции против Северной Кореи остаются в силе, поскольку США расценивают их как «самый подходящий ответ» на такое поведение.

Помпео также выразил мнение, что денуклеаризацию Северной Кореи можно провести, «не прибегая к другим методам, кроме дипломатических».

27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит США–КНДР. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи, из-за чего, в частности, не был подписан итоговый документ.

При этом в апреле Ким Чен Ын заявил, что его отношения с Трампом остаются хорошими, несмотря на безрезультатный саммит.