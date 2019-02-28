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Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры раньше запланированного

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Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения двустороннего саммита — отель Legend Metropole во вьетнамском Ханое. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает CNBC.

В материале также отмечается, что совместный обед лидеров был отменен в последний момент. Также неизвестно, состоится ли подписание совместного документа. Пресс-конференция президента Соединенных Штатов пройдет на два часа раньше запланированного времени.

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Между тем в Белом доме отметили, что на встрече лидеров «не удалось достичь никаких договоренностей».

«Делегации США и КНДР в дальнейшем намерены продолжить переговоры», — говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее 28 февраля Сандерс, не называя причин, объявила журналистам, что в графике произошли изменения. 

Второй день саммита США–КНДР во вьетнамской столице Ханое начался со встречи глав государств в формате «тет-а-тет». В первый день саммита, 27 февраля, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за ужином. В этот же день Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и «великим лидером».

В Ханое состоялась вторая по счету личная встреча глав США и КНДР. Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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