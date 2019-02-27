Давай завтра: лидеры США и КНДР отложили большие дела на четверг

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын заставили международное сообщество томиться в ожидании до четверга — второй американо-северокорейский саммит они открыли 10-минутной встречей. В Ханой главы двух стран прибыли обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Хозяин Овального кабинета пообещал уговорить северокорейского лидера сдать ядерное оружие, а взамен одна из самых закрытых стран мира станет местом экономического процветания. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что встреча во Вьетнаме должна увенчаться не пространными заявлениями, как это было в Сингапуре, а вполне конкретными результатами. По итогам переговоров лидеров двух стран Белый дом заявил о том, что 28 февраля планируется подписание совместного документа. Впрочем, не исключено, что сторонам для урегулирования вопросов понадобится третий саммит.

Не прошло и года, как после исторического саммита лидеров США и КНДР, еще недавно мерившихся ракетами, президент Трамп и товарищ Ким вновь сели за стол переговоров. Глава Белого дома с тех пор оставил призывы «разделаться с человеком-ракетой», а за несколько часов до долгожданной беседы и вовсе назвал Ким Чен Ына «другом». Находясь, видимо, в отличном расположении духа, американский президент сразу заверил всех, что встреча пройдет «превосходно», а его визави сделает «правильный выбор».

При этом в первый день саммита у Дональда Трампа и Ким Чен Ына был запланирован лишь короткий разговор в старейшем отеле Ханоя Sofitel Legend Metropole, построенном в 1901 году. Но даже этот короткий диалог вызвал огромный интерес мировой прессы. Во время рукопожатия президент США назвал своего коллегу «великим лидером», напомнил о «гигантском экономическом потенциале» КНДР и вновь выразил надежду на позитивный исход встречи. Ким Чен Ын старался не отставать и заверил, что стороны добьются приемлемого для всех результата.

— Президент проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы, — подчеркнул глава КНДР.

Обменявшись любезностями и заверив взволнованную общественность в самых «мирных» намерениях, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали тратить много времени на переговоры и поспешили на ужин. За трапезой компанию им составили госсекретарь США Майк Помпео, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел Ли Ён Хо, а также два переводчика.

Во время ужина Дональд Трамп дал понять, что аппетиты журналистов в первый день саммита лидеры удовлетворить не смогут.

— Нам предстоит очень плотный день завтра, — сохранил интригу президент США, добавив, что американо-северокорейские «отношения — очень особенные отношения».

Другими словами, Дональд Трамп и Ким Чен Ын решили не следовать поговорке и посвятили первый день саммита потехам, оставив дела на потом. Хотя, возможно, на полный желудок за закрытыми дверями вершилась не только дегустация, но и история. Ведь, как сказал сам глава Белого дома, «нет ничего лучше хорошего ужина» без посторонних.

От второй встречи лидеров США и КНДР ждут не просто заявлений о намерениях, а хотя бы какой-то конкретики, пояснил «Известиям» глава Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц. Ведь проблема первого саммита была в том, что реальных результатов он не принес, кроме подтверждения желания обеих сторон ослабить напряженность.

— Саммит в Ханое должен привести, например, к декларации о мире, которая позднее может вылиться в заключение всеобъемлющего мирного договора. Кроме того, возможно открытие бюро по связям, что позволило бы вывести на другой уровень взаимные дипломатические контакты, — отметил американский эксперт. — При идеальном сценарии стороны согласятся на конкретные шаги в направлении денуклеаризации Северной Кореи в обмен на соответствующий график по сокращению американских санкций. Но пока это будет сделать крайне сложно. Нам, скорее всего, понадобится третий саммит.

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, Дональд Трамп хотел бы решить проблему мирного договора с КНДР.

— США воевали с Северной Кореей, и не так чтобы очень успешно. В результате той кампании (речь идет о Корейской войне 1950–1953 годов. — «Известия») было подписано перемирие, и формально конфликт до сих пор не урегулирован. В этом смысле это пороховая бочка. Эскалация могла возникнуть в любой момент, — сказал «Известиям» политолог. — К тому же на полуострове американцы держат большую группировку сил. Учитывая, что КНДР разрабатывала в последние годы ядерное оружие и баллистические ракеты, которые теоретически долетают до Гавайев или Гуама, то ситуация очень серьезная.

Проблема в том, что Дональд Трамп — «человек быстрых решений», подчеркнул Юрий Рогулев. И когда ему сразу решить какую-то проблему не удается, он может повести себя совершенно непредсказуемо. В любом случае, по его мнению, оба лидера «будут пытаться представить саммит как свою гигантскую победу». Между тем Трамп пытается выглядеть дипломатичным. В среду президент США написал в Twitter, что во всей истории корейского урегулирования он серьезно рассчитывает также на помощь России, Китая, Японии и Южной Кореи.