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В Белом доме рассказали о блюдах на ужине Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Рабочий ужин президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедший вечером 27 февраля в Ханое, состоял из блюд как восточной, так и американо-европейской кухни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Отмечается, что в качестве закуски главам государств подали коктейль из креветок под соусом «Тысяча островов» с листьями романо, авокадо и травами. На горячее Трампу и Ким Чен Ыну предложили маринованную вырезку на гриле с соусом. Вместе с ней подали традиционную корейскую капусту кимчи внутри груши.

Десерт глав двух стран состоял из шоколадного пирожного и пунша из сушеной хурмы с медом.

После завершения ужина, длившегося около двух часов, Трамп и Ким Чен Ын разъехались по своим резиденциям.

Ранее 27 февраля Трамп и Ким Чен Ын провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном.

Высокопоставленный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что Трамп рассчитывает на саммите во Вьетнаме достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

В столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи.

Первые переговоры двух стран на высшем уровне прошли в Сингапуре летом 2018 года. По итогам встречи лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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