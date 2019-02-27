Четырем американским журналистам запретили освещать ужин Трампа и Ким Чен Ына

Белый дом запретил четырем американским журналистам освещать ужин президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое, поскольку ранее некоторые из них выкрикивали вопросы во время предыдущих встреч с американским лидером. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает газета The Washington Post.

Отстранили от освещения ужина лидеров КНДР и США на саммите во Вьетнаме корреспондентов Associated Press, Reuters, Bloomberg и Los Angeles Times.

Джонатан Лемир из AP и Джефф Мейсон из Reuters присутствовали на предыдущих встречах с Трампом, где выкрикивали свои вопросы. Также исключили Джастина Синка из Bloomberg и Элай Стоколс из LA Times.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс перед обедом Трампа и Ким Чен Ына пыталась исключить всех 13 журналистов пула и оставить для освещения мероприятия только съемочную группу и фотографов, пишет «Газета.ру».

Ранее 27 февраля Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один. Лидеры США и КНДР общались 40 минут, что в два раза дольше, чем запланировал Вашингтон.

Президент Соединенных Штатов заявил перед началом встречи, что для него честь находиться рядом с главой КНДР. Трамп выразил надежду на то, что встреча пройдет успешно.