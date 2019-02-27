Прямой эфир

Четырем американским журналистам запретили освещать ужин Трампа и Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом запретил четырем американским журналистам освещать ужин президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое, поскольку ранее некоторые из них выкрикивали вопросы во время предыдущих встреч с американским лидером. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает газета The Washington Post.

Отстранили от освещения ужина лидеров КНДР и США на саммите во Вьетнаме корреспондентов Associated Press, Reuters, Bloomberg и Los Angeles Times.

Джонатан Лемир из AP и Джефф Мейсон из Reuters присутствовали на предыдущих встречах с Трампом, где выкрикивали свои вопросы. Также исключили Джастина Синка из Bloomberg и Элай Стоколс из LA Times.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс перед обедом Трампа и Ким Чен Ына пыталась исключить всех 13 журналистов пула и оставить для освещения мероприятия только съемочную группу и фотографов, пишет «Газета.ру».

Ранее 27 февраля Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один. Лидеры США и КНДР общались 40 минут, что в два раза дольше, чем запланировал Вашингтон.

Президент Соединенных Штатов заявил перед началом встречи, что для него честь находиться рядом с главой КНДР. Трамп выразил надежду на то, что встреча пройдет успешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»
Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017